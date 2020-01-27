Сегодня в Киеве ограничат движение по Южному мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня, 27 января, на Южном мосту столицы частично ограничат движение с 09:00 до 15:00. Об этом говорится в сообщении пресс-центре КГГА, передает УНН.
“На Южном мосту продолжаются поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. На этот раз — непосредственно на мосту. Так, 27 января специалисты УК „Киевавтодор“ проведут текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега”, — сообщили в пресс-центре.
“Работы организуют с 9:00 до 15:00. В это время основной поток транспорта движется в обратном направлении, поэтому дорожники будут меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат”, — добавили в КГГА.
Напомним, в Киеве изменят движение городской электрички.