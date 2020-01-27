Сьогодні у Києві обмежать рух Південним мостом

“На Південному мосту тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху. Цього разу — безпосередньо на мосту. Так, 27 січня фахівці КК „Київатодор“ проведуть поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Лівого берега”, — повідомили у пресцентрі.

“Роботи організують з 9:00 до 15:00. У цей час основний потік транспорту рухається у зворотному напрямку, тож дорожники менше впливатимуть на трафік. Під час робіт рух частково обмежать”, — додали у КМДА.

Нагадаємо, у Києві змінять рух міської електрички.