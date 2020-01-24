У Києві змінять рух міської електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Києві через капітальний ремонт інфраструктури впродовж 24-26 січня будуть внесені зміни у роботу поїздів міської електрички. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
"У роботу поїздів міської електрички вносяться зміни. Із 15:30 24 січня до 26 січня включно електропоїзди міської електрички курсуватимуть за "човниковими" маршрутами. Залізничники капітально ремонтуватимуть інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що рух поїздів буде здійснюватися на ділянках Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка та у зворотному напрямку. Рух на ділянці Борщагівка - Почайна - Дарниця буде закрито.
"Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції "Генерала Ватутіна", - додали у пресслужбі.
Повідомляється, що кількість автобусів №21, 101, тролейбусів №31 та трамваїв №35 буде збільшено.
Нагадаємо, з ранку п'ятниці, 24 січня, Київ скували затори.