В Киеве изменят движение городской электрички

"В работу поездов городской электрички вносятся изменения. С 15:30 24 января до 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам. Железнодорожники будут капитально ремонтировать инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Указано, что движение поездов будет осуществляться на участках Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка и в обратном направлении. Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

"Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что количество автобусов №21, 101, троллейбусов №31 и трамваев №35 будет увеличено.

Напомним, с утра пятницы, 24 января, Киев сковали пробки.