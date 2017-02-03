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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в большинстве областей пройдет снег и мокрый снег

Киев • УНН

 • 8730 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня теплая погода ожидается в западных областях, днем ​​до + 3 + 9 °. На остальной территории ночью -2-9 °, на востоке до -10-16 °, в течение дня ожидается от -5 ° мороза до + 2 ° тепла, на востоке -4-9 ° мороза, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в большинстве областей пройдет снег и мокрый снег

В большинстве областей пройдут снег, мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. В восточной части преимущественно без осадков.

  • В западной части ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем ​​3 + 9 ° тепла.
  • В северных областях ожидается влажная ветреная погода. Температура воздуха ночью -5-12 °, на Сумщине до -12-14 ° мороза, днем ​​0-5 ° мороза.
  • В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью -10-15 ° мороза, днем ​​-4-9 ° мороза.
  • В центральной части выпадать снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью -6-11 ° мороза, днем ​​1-6 ° мороза.
  • В южной части осадки будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем ​​0 + 5 ° тепла.

На дорогах местами гололедица.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12, местами порывы 15-20 м / с.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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