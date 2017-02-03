Сьогодні у більшості областей пройде сніг і мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні найтепліша погода очікується в західних областях, вдень до +3+9°. На решті території вночі −2-9°, на сході до −10-16°, протягом дня очікується від −5° морозу до +2° тепла, на сході −4-9° морозу, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У більшості областей пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. У східній частині переважно без опадів.
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- У західній частині очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень +3+9° тепла.
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- У північних областях очікується волога вітряна погода. Температура повітря вночі −5-12°, на Сумщині до −12-14° морозу, вдень 0-5° морозу.
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- У східних областях — без істотних опадів. Температура повітря вночі −10-15° морозу, вдень −4-9° морозу.
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- У центральній частині випадатиме сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі −6-11° морозу, вдень −1-6° морозу.
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- У південній частині опади чергуватимуться із проясненнями. Температура повітря вночі −1-6° морозу, вдень 0+5° тепла.
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На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер в Україні південно-західний, 5-12, місцями пориви 15-20 м/с.