Сегодня в большинстве областей будет царить сухая морозная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в северных областях Украины атмосферный фронт обусловит небольшой снег, также там ослабнут морозы, в большинстве областей будет царить сухая морозная погода, температура воздуха ожидается ночью -6-15 ° С, днем -2-7 ° С, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ночью и утром местами туманы.
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- В западной части - местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -9-15 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В северных областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью -7-11 ° С, днем 0-5 ° С.
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- В восточных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -7-15 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -6-14 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В южной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -4-9 ° С, днем 0-4 ° С.
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Ветер в Украине западный, 5-10 м / с.
На дорогах гололедица.