Сегодня в большинстве областей будет царить сухая морозная погода

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в северных областях Украины атмосферный фронт обусловит небольшой снег, также там ослабнут морозы, в большинстве областей будет царить сухая морозная погода, температура воздуха ожидается ночью -6-15 ° С, днем -2-7 ° С, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.