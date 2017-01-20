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Сьогодні у більшості областей пануватиме суха морозна погода

Київ • УНН

 • 9428 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні у північних областях України атмосферний фронт зумовить невеликий сніг, також там послабнуть морози, у більшості областей пануватиме суха морозна погода, температура повітря очікується вночі −6-15°С, вдень −2-7 °С, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Вночі та вранці місцями тумани.

  • У західній частині — місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі −9-15 °С, вдень −2-7 °С.
  • У північних областях очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі −7-11 °С, вдень 0-5 °С.
  • У східних областях — переважно без опадів. Температура повітря вночі −7-15 °С, вдень −2-7 °С.
  • У центральній частині суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі −6-14 °С, вдень −2-7 °С.
  • У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі −4-9 °С, вдень 0-4 °С.

Вітер в Україні західний, 5-10 м/с.

На дорогах ожеледиця.

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