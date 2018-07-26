Сегодня суд изберет меру пресечения водителю Hummer
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня Шевченковский районный суд Киева изберет меру пресечения водителю Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинкы в центре Киева. Об этом сообщили УНН в столичной прокуратуре.
"Ходатайство по ДТП на Леси Украинки внесено в Шевченковский районный суд. Ориентировочный рассмотрение - после 14:00", - сказали в прокуратуре.
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки 24 июля в 22:30. Вследствие ДТП погибла 10-летняя девочка.
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer.