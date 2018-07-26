Сьогодні суд обере запобіжний захід водієві Hummer
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обере запобіжний захід водієві Hummer, який збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході на бульварі Лесі Українки у центрі Києва. Про це УНН повідомили у столичній прокуратурі.
"Клопотання по ДТП на Лесі Українки внесено до Шевченківського районного суду. Орієнтовний розгляд – після 14:00", - сказали у прокуратурі.
Нагадаємо, ДТП сталася на бульварі Лесі Українки 24 липня о 22:30. Внаслідок автопригоди загинула 10-річна дівчинка.
Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір’ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
Водієві Hummer повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), а також додатково оголошено про підозру за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці). Прокуратура проситиме арештувати водія Hummer.