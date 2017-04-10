Сегодня стартует очередная волна продажи билетов на "Евровидение-2017"

"Сегодня после 19:00 откроется очередная волна продажи билетов на Евровидение! На какие именно шоу - пока сказать не можем. Но это будет фан-зона", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении отметили, что билетов на Гранд Финал уже нет и не будет.

"Рекомендуем не зацикливаться только на Гранд Финале, на который уже нет и не будет билетов. Все остальные шоу - не менее невероятные и интересные", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал официальный спикер Евровидение-2017 Павел Шилько, что спрос на билеты на Гранд Финал в разы превышает предложение, но места в зале на неэфирное шоу еще есть в наличии.



"Поэтому если хотите увидеть шоу мирового уровня на собственные глаза, рекомендуем присмотреться и к неэфирным шоу", - сказал он.