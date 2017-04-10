Сегодня стартует очередная волна продажи билетов на "Евровидение-2017"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70343 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109357 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167367 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122860 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120497 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114552 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105602 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107347 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103798 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158216 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня стартует очередная волна продажи билетов на "Евровидение-2017"

Сегодня стартует очередная волна продажи билетов на "Евровидение-2017"

Киев  •  УНН

 • 6380 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня вечером откроется очередная волна продажи билетов на Евровидение. Об этом говорится на странице в Facebook Concert.ua, передает УНН.

"Сегодня после 19:00 откроется очередная волна продажи билетов на Евровидение! На какие именно шоу - пока сказать не можем. Но это будет фан-зона", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фан-зону Евровидение откроют на Софийской площади 30 апреля

Также в сообщении отметили, что билетов на Гранд Финал уже нет и не будет.

"Рекомендуем не зацикливаться только на Гранд Финале, на который уже нет и не будет билетов. Все остальные шоу - не менее невероятные и интересные", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал официальный спикер Евровидение-2017 Павел Шилько, что спрос на билеты на Гранд Финал в разы превышает предложение, но места в зале на неэфирное шоу еще есть в наличии.

"Поэтому если хотите увидеть шоу мирового уровня на собственные глаза, рекомендуем присмотреться и к неэфирным шоу", - сказал он.

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