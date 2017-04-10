Сьогодні стартує чергова хвиля продажу квитків на "Євробачення-2017"

“Сьогодні після 19:00 відкриється чергова хвиля продажу квитків на Євробачення! На які саме шоу — наразі сказати не можемо. Але це буде фан-зона”, — йдеться у повідомленні.

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Також в повідомленні зазначили, що квитків на Гранд Фінал вже немає і не буде.

“Рекомендуємо не зациклюватися лише на Гранд Фіналі, на який вже немає і не буде квитків. Усі інші шоу — не менш неймовірні й цікаві”, — йдеться у повідомленні.

Як прокоментував офіційний спікер Євробачення-2017 Павло Шилько, що попит на квитки на Гранд Фінал у рази перевищує пропозицію, але місця в залі на неефірні шоу ще є в наявності.



“Тож якщо хочете побачити шоу світового рівня на власні очі, рекомендуємо придивитись і до неефірних шоу”, — сказав він.