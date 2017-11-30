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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76852 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66432 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73654 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117846 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143941 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Сегодня стартовала продажа билетов на "Евровидение 2018"

Сегодня стартовала продажа билетов на "Евровидение 2018"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня стартовала продажа билетов на финал международного песенного конкурса "Евровидение 2018", который состоится в Лиссабоне. Об этом сообщается на сайте конкурса, передает УНН.

"Первые билеты на Большой Финал 2018 вышли в продажу 30 ноября в 11:00 CET (12:00 по Киеву) с помощью официального сайта продажи билетов BlueTicket.pt.", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первая волна билетов разошлась за считанные минуты.

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Отмечают, что вторая волна билетов на Гранд-Финал будет запущена 20 декабря. Всего будет четыре волны продаж билетов на Евровидение 2018.

Дальнейшие билеты в других категориях, включая билеты на финал, будут продаваться позже. Билеты на другие шоу, в том числе на полуфиналы, будут продаваться в последующих волнах в январе 2018 года.

Напомним, Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".

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