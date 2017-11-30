Сегодня стартовала продажа билетов на "Евровидение 2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня стартовала продажа билетов на финал международного песенного конкурса "Евровидение 2018", который состоится в Лиссабоне. Об этом сообщается на сайте конкурса, передает УНН.
"Первые билеты на Большой Финал 2018 вышли в продажу 30 ноября в 11:00 CET (12:00 по Киеву) с помощью официального сайта продажи билетов BlueTicket.pt.", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что первая волна билетов разошлась за считанные минуты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стал известен список стран-участников и новый логотип Евровидение-2018
Отмечают, что вторая волна билетов на Гранд-Финал будет запущена 20 декабря. Всего будет четыре волны продаж билетов на Евровидение 2018.
Дальнейшие билеты в других категориях, включая билеты на финал, будут продаваться позже. Билеты на другие шоу, в том числе на полуфиналы, будут продаваться в последующих волнах в январе 2018 года.
Напомним, Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры "Евровидения".