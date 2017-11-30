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Сьогодні стартував продаж квитків на "Євробачення 2018"

Сьогодні стартував продаж квитків на "Євробачення 2018"

Київ • УНН

 • 17299 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні стартував продаж квитків на фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2018", що відбудеться в Лісабоні. Про це повідомляють на сайті конкурсу, передає УНН.

"Перші квитки на Великий Фінал 2018 вийшли у продаж 30 листопада о 11:00 CET (12:00 за Києвом) за допомогою офіційного сайту продажу квитків BlueTicket.pt.," - йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що перша хвиля квитків розійшлася за лічені хвилини. 

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Зазначають, що друга хвиля квитків на Гранд-Фінал буде запущена 20-го грудня. Загалом буде чотири хвилі продажів квитків на 2018 Євробачення.

Подальші квитки в інших категоріях, включаючи квитки на фіналу, будуть продаватися пізніше. Квитки на інші шоу, у тому числі на півфінали, будуть продаватися в подальших хвилях у січні 2018 року.

Нагадаємо, Португалія прийме конкурс завдяки перемозі Сальвадора Собрала в Києві - на конкурсі він виконав проникливу джазову композицію "Amar pelos dois" і вперше вивів свою країну в лідери "Євробачення".

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