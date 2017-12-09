Сегодня стартует 19 тур Украинской Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В рамках первого соревновательного дня 19-го тура УПЛ состоится четыре противостояния, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Стартовый (по календарю) поединок последнего тура перед зимним перерывом "Черноморец" - "Зирка", особен количеством отстраненных: целых пять футболистов обоих коллективов пропустят игру из-за дисквалификации. У хозяев Васин, Жунич, Алассан, а в "Зирке" Гедж и Загальский. Минувшие выходные, как одесситы (1:1 с "Зарей"), так и кропивничане (1:0 против "Стали") могут занести себе в актив, и нет сомнения, что и те, и другие захотят продлить приятные серии.
"Верес" - "Карпаты". В контексте противостояния является главным западно дерби, "последним словом", которое по-особенному запоминающийся долго будет матч 10 сентября, где "Верес" преодолел львовян со счетом 6:1. Прошедшая неделя была сложной для "Вереса": общие 0:6 от "Шахтера" обязывают к компенсации.
"Мариуполь" - "Сталь". За последние годы на самом высоком уровне (в чемпионате УПЛ и Кубка) южане и каменчане встречались три раза, каждый раз первые брали верх - 6:0, 4:2, 1:0. Именно последний матч, в котором преимущество мариупольцев была небольшой, состоялся в текущем сезоне. Вероятно, что и на этот раз результат будет минимальным в чью пользу, ведь обе команды в прошлом туре проиграли.
В заключительном поединке пройдет баталия одних из главных претендентов на бронзовые медали - "Олимпик" в 17:00 будет принимать "Ворсклу".
Добавим, что все поединки, кроме "Олимпик" - "Ворскла", пройдут начиная в 14:00.
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