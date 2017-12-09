Сьогодні стартуватиме 19 тур Української Прем'єр-ліги

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В рамках першого змагального дня 19-го туру УПЛ відбудеться чотири протистояння, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Стартовий (за календарем) поєдинок останнього туру перед зимовою перервою "Чорноморець" – "Зірка", особливий кількістю відсторонень: аж п’ять футболістів обох колективів пропустять гру через дискваліфікації. У господарів Васін, Жунич, Алассан, у "Зірки" Гедж та Загальський. Минулі вихідні як одесити (1:1 з "Зорею"), так і кропивничани (1:0 проти "Сталі") можуть занести собі в актив, і немає сумніву, що й одні, й другі захочуть продовжити приємні серії.

"Верес" – "Карпати". В контексті протистояння, що є головним західноукраїнським дербі, "останнім словом", яке по-особливому запам’ятовується, довго буде матч 10 вересня, де рівняни здолали львів’ян із рахунком 6:1. Минулий тиждень був складнішим для "Вереса": загальні 0:6 від "Шахтаря" зобов’язують до сатисфакції.

"Маріуполь" – "Сталь". За останні роки на найвищому рівні (в чемпіонаті УПЛ та Кубку) південці й кам’янчани зустрічалися три рази, щоразу перші брали гору - 6:0, 4:2, 1:0. Якраз останній матч, у якому перевага маріупольців була невеликою, відбувся поточного сезону. Ймовірно, що й цього разу результат буде мінімальним на чиюсь користь, адже обидві команди минулого туру програли.

В заключному поєдинку пройде баталія одних із головних претендентів на бронзові медалі – "Олімпік" о 17:00 прийматиме "Ворсклу".

Додамо, що всі поєдинки, крім "Олімпік" – "Ворскла", пройдуть починаючи о 14:00.

Як повідомляв УННЦиганкова оголошено найкращим молодим гравцем року в Україні.

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