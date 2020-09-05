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Сегодня Славянск отмечает День города

Киев • УНН

 • 87983 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Жители Славянска сегодня празднуют День города, которому исполнилось в этом году 375 лет, передает УНН.

Сегодня Славянск отмечает День города

Отметим, что датой основания Славянская считают 1645, когда для защиты от набегов татар, казаки построили крепость Тор. С тех пор Славянск стал центром добычи соли и торговли ею.

Начиная с апреля 2014 года город стал ареной боевых действий между террористическими группировками и украинскими силовиками. Вооруженный конфликт начался в ночь 11 апреля 2014, когда Силы специальных операций Российской Федерации и вооруженные боевики захватили райотдел милиции в городе и вывесили там флаг РФ. 13 апреля с целью остановить террористов украинская власть начала антитеррористическую операцию.

К 25 апреля 2014 года украинским войскам удалось окружить город, на что террористы ответили многочисленными попытками прорыва блокады. 5 июля 2014 украинские военные выбили из города пророссийских террористов.

3 августа 2014 в освобожденном Славянске прошло шествие в поддержку единства Украины. Шествие организовала местная молодежь.

26 сентября 2014 обнародована информация, что в Славянске выявлено 3 массовые захоронения людей, погибших от рук террористов.

Напомним, в 2020 году в рамках досудебного расследования касательно умышленного убийства проведена эксгумация останков 14 человек, которые были вероятно убиты боевиками в Славянске в 2014 году.

Украинские Национальные Новости

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