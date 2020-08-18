У Слов’янську провели ексгумацію захоронення 14 людей: деталі

"Прокуратурою Донецької області не припиняється робота з розкриття злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на Донбасі. Так, за процесуального керівництва Слов’янської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 24 липня 2014 року на території діючої дитячої лікарні у місті Слов’янську виявлено місце поховання 14 людей, яких у подальшому перепоховано на території місцевого кладовища. Ними виявилися загиблі у 2014 році - у період тимчасової окупації міста представниками незаконних збройних формувань РФ.

"У рамках досудового розслідування, з метою ідентифікації невпізнаних тіл, за участю Національної поліції, групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація-200" ЗСУ та незалежних експертів з судової медицини Міжнародного комітету Червоного Хреста, упродовж серпня-місяця проведено ексгумацію останків. У кримінальному провадженні призначено судову молекулярно-генетичну експертизу", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, поліція встановила трьох бойовиків, які у 2014 році викрали, катували, а потім розстріляли чотирьох церковників у Слов’янську.