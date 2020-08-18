В Славянске провели эксгумацию захоронения 14 человек: детали

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87027 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102546 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127721 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107864 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128038 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101402 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102197 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В Славянске провели эксгумацию захоронения 14 человек: детали

В Славянске провели эксгумацию захоронения 14 человек: детали

Киев  •  УНН

 • 19770 просмотра

КИЕВ, 18 августа. УНН. В рамках досудебного расследования по поводу умышленного убийства проведена эксгумация останков 14 человек, которые были вероятно убиты боевиками в Славянске в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратурой Донецкой области не прекращается работа по раскрытию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Так, под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК", - говорится в сообщении.

Установлено, что 24 июля 2014 года на территории действующей детской больницы в городе Славянске обнаружено место захоронения 14 человек, которые в дальнейшем перезахоронены на территории местного кладбища. Ими оказались погибшие в 2014 году - в период временной оккупации города представителями незаконных вооруженных формирований РФ.

"В рамках досудебного расследования, с целью идентификации неопознанных тел, при участии Национальной полиции, группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация-200" ВСУ и независимых экспертов по судебной медицине Международного комитета Красного Креста, в течение августа-месяца проведена эксгумация останков. В уголовном производстве назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, полиция установила трех боевиков, которые в 2014 году похитили, пытали, а затем расстреляли четырех церковников в Славянске.

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