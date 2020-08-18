В Славянске провели эксгумацию захоронения 14 человек: детали
Киев • УНН
КИЕВ, 18 августа. УНН. В рамках досудебного расследования по поводу умышленного убийства проведена эксгумация останков 14 человек, которые были вероятно убиты боевиками в Славянске в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Прокуратурой Донецкой области не прекращается работа по раскрытию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Так, под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК", - говорится в сообщении.
Установлено, что 24 июля 2014 года на территории действующей детской больницы в городе Славянске обнаружено место захоронения 14 человек, которые в дальнейшем перезахоронены на территории местного кладбища. Ими оказались погибшие в 2014 году - в период временной оккупации города представителями незаконных вооруженных формирований РФ.
"В рамках досудебного расследования, с целью идентификации неопознанных тел, при участии Национальной полиции, группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация-200" ВСУ и независимых экспертов по судебной медицине Международного комитета Красного Креста, в течение августа-месяца проведена эксгумация останков. В уголовном производстве назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, полиция установила трех боевиков, которые в 2014 году похитили, пытали, а затем расстреляли четырех церковников в Славянске.