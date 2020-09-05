Сьогодні Слов'янськ відзначає День міста
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Мешканці Слов'янська сьогодні святкують День міста, якому виповнилося цього року 375 років, передає УНН.
Зазначимо, що датою заснування Слов'янська вважають 1645 рік, коли для захисту від набігів татар, козаки збудували фортецю Тор. Відтоді Слов'янськ став центром видобутку солі й торгівлі нею.
Починаючи з квітня 2014 року місто стало ареною бойових дій між терористичними угрупованнями й українськими силовиками. Збройний конфлікт розпочався проти ночі 11 квітня 2014 року, коли Сили спеціальних операцій Російської Федерації та озброєні бойовики захопили райвідділ міліції у місті й вивісили там прапор РФ. 13 квітня з метою зупинити терористів українська влада розпочала антитерористичну операцію.
До 25 квітня 2014 року українським військам вдалося оточити місто, на що терористи відповіли численними спробами прориву блокади. 5 липня 2014 року українські військовики вибили з міста проросійських терористів.
3 серпня 2014 року у визволеному Слов'янську пройшла хода на підтримку єдності України. Ходу організувала місцева молодь.
26 вересня 2014 року оприлюднено інформацію, що в Слов'янську виявлено 3 масові захоронення людей, які загинули від рук терористів.
Нагадаємо, у 2020 році у рамках досудового розслідування щодо умисного вбивства проведено ексгумацію останків 14 людей, які були ймовірно вбиті бойовиками у Слов’янську у 2014 році.