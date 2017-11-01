Сегодня "Шахтер" проведет очередной поединок в Лиге чемпионов

За три тура “Шахтер” занимает второе место в группе F. В активе подопечных Паулу Фонсеки 6 очков, на расстоянии одной победы располагается “Наполи”, а лидирует со стопроцентным показателем “Манчестер Сити”.

Вслед за триумфом в Роттердаме “оранжево-черные” провели несколько матчей во внутренних турнирах. В Премьер-лиге были зафиксированы ничьи с “Динамо” и “Сталью”, а в кубковом противостоянии с “Зарей” дончане взяли верх в дополнительное время и прошли в следующую стадию.

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Последнюю игру перед еврокубковых турниров роттердамцы, как и “Шахтер”, завершили вничью (1:1 с “Родой”). Голом отметился Стевен Бергхейс. До этого “Фейеноорд” уверенно одолел в Кубке “Свифт” (4:1), но в чемпионате с тем же счетом потерпел поражение от “Аякса”. Отставание от амстердамцев в таблице Высший дивизион Нидерландов по футболу теперь составляет 5 пунктов, от “ПСВ”, лидирующей - 10.

Стоит отметить, что из-за удаления в предыдущей встрече с “Фейеноордом” не сыграет Ярослав Ракицкий. Восстанавливаются после травм Максим Малышев и Сергей Кривцов.

Добавим, матч состится сегодня на ОСК "Металлист" в 21.45.

Как сообщал УНН, в рок-пабе “Стена” в Харькове накануне между нидерландскими и украинскими болельщиками произошла драка , задержали 52 человек.