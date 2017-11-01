Сьогодні "Шахтар" проведе черговий поєдинок в Лізі чемпіонів

За три тури "Шахтар" посідає друге місце в групі F. В активі підопічних Паулу Фонсеки 6 очок, на відстані однієї перемоги розташовується "Наполі", а лідирує зі стовідсотковим показником "Манчестер Сіті".

Слідом за тріумфом у Роттердамі "оранжево-чорні" провели кілька матчів у внутрішніх турнірах. У Прем’єр-лізі було зафіксовано нічиї з "Динамо" і "Сталлю", а в кубковому протистоянні із "Зорею" донеччани взяли гору в додатковий час та пройшли до наступної стадії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УЄФА оштрафував "Шахтар" на 12 тисяч євро

Останню гру перед єврокубковим турніром роттердамці, як і "Шахтар", завершили внічию (1:1 із "Родою"). Голом відзначився Стевен Бергхейс. До цього "Фейєноорд" упевнено здолав у Кубку "Свіфт" (4:1), але в чемпіонаті з тим самим рахунком зазнав поразки від "Аякса". Відставання від амстердамців у таблиці Ередивізі тепер складає 5 пунктів, від "ПСВ", що лідирує, – 10.

Варто відзначити, що через вилучення в попередній зустрічі із "Фейєноордом" не зіграє Ярослав Ракицький. Відновлюються після травм Максим Малишев та Сергій Кривцов.

Додамо, що матч відбудеться сьогодні на ОСК "Металіст" о 21.45.

Як повідомляв УНН, у рок-пабі "Стіна" в Харкові напередодні між нідерландськими та українськими уболівальниками сталася бійка, затримали 52 людей.