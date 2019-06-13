Сегодня пятая годовщина освобождения Мариуполя от боевиков

“Сегодня 13 июня, ровно 5 лет назад Мариуполь был освобожден от российских боевиков. Спасибо нашим бойцам, они лучшие! Вечная память героям, навсегда остались в строю! Родной Донбасс, над твоими степями будут развеваться украинские флаги! Поздравляем Мариуполь!”, — отметили в сообщении ведомства.

Примерно с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен сепаратистами. 9 мая 2014-го, выполняя приказы кремлевских кураторов, они штурмовали городское УВД — Мариуполь перешел под их полный контроль. Боевики заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы.

После фактической потере контроля над третьим по величине городом Донбасса, Украины контролировала только мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардийци, военнослужащие Вооруженных Сил Украины. В спецоперации по освобождению принимали участие 150 бойцов спецбатальона “Азов”, спецбатальона “Днепр” и роты Национальной гвардии и спецназ МВД.

Напоминаем, Зеленский сделал заявление к годовщине операции “Оверлорд”.