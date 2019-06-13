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Сьогодні п'ята річниця звільнення Маріуполя від бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Рівно п’ять років тому місто Маріуполь Донецької області було звільнено від збройних формувань проросійських бойовиків та сепаратистів, передає УНН з посиланням також на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України у Twitter.

Сьогодні п'ята річниця звільнення Маріуполя від бойовиків

“Сьогодні 13 червня, рівно 5 років тому Маріуполь було звільнено від російських бойовиків. Дякуємо нашим бійцям, вони найкращі! Вічна пам’ять героям, які назавжди лишились в строю! Рідний Донбас, над твоїми степами будуть майоріти українські прапори! Вітаємо Маріуполь!”, — зазначили у повідомленні відомства.

Приблизно з середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була захоплена сепаратистами. 9 травня 2014-го, виконуючи накази кремлівських кураторів, вони штурмували міське УВС — Маріуполь перейшов під їхній повний контроль. Бойовики заблокували бетонними блоками декілька вулиць у центрі міста і захопили адмінбудівлі. Міліція, СБУ і прокуратура були повністю паралізовані.

Після фактичної втрати контролю над третім за розміром містом Донбасу, Україна контролювала лише маріупольський аеродром, на якому знаходилися українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних Сил України. У спецоперації зі звільнення брали участь бійці спецбатальйону “Азов”, спецбатальйону “Дніпро” та роти Національної гвардії та спецназ МВС.

Нагадуємо, Зеленський зробив заяву до річниці операції “Оверлорд”.

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