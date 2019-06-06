Зеленський зробив заяву до річниці операції "Оверлорд"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У 75-ту річницю операції "Оверлорд" Президент України Володимир Зеленський закликав згадати загиблих під час Другої світової війни. Про це йдеться у заяві Глави держави, оприлюдненій прес-службою АП, передає УНН.
"Вітаю учасників антигітлерівської коаліції з цією визначною датою – відкриттям Другого фронту. Відтоді відлік до кінця Другої світової війни пішов уже на місяці. Світла пам’ять і низький уклін всім полеглим у боротьбі проти нацизму та фашизму – незалежно від громадянства й національності. Ніколи знову!" – зазначив Зеленський.
Операція "Оверлорд "розпочалася 6 червня 1944 року з наймасштабнішої у світовій історії висадки повітряного десанту, до якої було залучено 1200 літаків. Головну роль у проведенні операції відіграли війська Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади. З висадки союзників в окупованій нацистами французькій Нормандії відкрився Другий фронт.