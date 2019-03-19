Сегодня по Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На западе, севере Украины, в Винницкой и Черкасской областях во вторник, 19 марта, ожидается небольшой дождь, в Киевской, Черниговской и Сумской - умеренный дождь. Температура воздуха днем местами будет достигать 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 марта в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью в Карпатах, днем в Киевской, Черниговской и Сумской умеренный дождь, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°", - указали синоптики.
На остальной территории, по данным гидрометцентра, переменная облачность, без осадков; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 12-17° тепла.
Ветер в Украине юго-западный и западный, 7-12 м/с.
Напомним, по прогнозу, в апреле количество осадков уменьшится.