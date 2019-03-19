Сьогодні по Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На заході, півночі України, у Вінницькій та Черкаській областях у вівторок, 19 березня, очікується невеликий дощ, у Київській, Чернігівській та Сумській - помірний дощ. Температура повітря вдень місцями сягатиме 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 березня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі в Карпатах, вдень на Київщині, Чернігівщині та Сумщині помірний дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°", - вказали синоптики.
На решті території, за даними гідрометцентру, мінлива хмарність, без опадів; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла.
Вітер в Україні південно-західний та західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, за прогнозом, у квітні кількість опадів зменшиться.