Сегодня по Украине до 30 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня на севере и местами на юге Украины ожидаются дожди, температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 августа в северных областях, днем также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер северо-западный (в восточной части юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-15°, на западе страны местами 7-9°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 25-30°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.