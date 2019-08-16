Сьогодні по Україні до 30 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні на півночі і місцями на півдні України очікуються дощі, температура повітря сягатиме 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 серпня у північних областях, вдень також у Приазов'ї та Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північно-західний (у східній частині південно-східний), 5-10 м/с.
Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 10-15°, на заході країни місцями 7-9°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних.