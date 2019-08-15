Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Цими вихідними, 17-18 серпня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом, у ці дні очікується мінлива хмарність.
"В Україні, крім західних та більшості південних областей, місцями невеликий, у східній частині помірний короткочасний дощ, гроза", - попередили синоптики.
Вітер прогнозується переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у західній частині місцями 7-9°, вдень 20-25°; у східних та південних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°.
Нагадаємо, у кінці вересня жителям України варто очікувати перших заморозків.