Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В эти выходные, 17-18 августа, в Украине прогнозируется переменная облачность, местами - дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозу, в эти дни ожидается переменная облачность.
"В Украине кроме западных и большинства южных областей, местами небольшой, в восточной части умеренный кратковременный дождь, гроза", - предупредили синоптики.
Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в западной части местами 7-9°, днем 20-25°; в восточных и южных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.
Напомним, в конце сентября жителям Украины следует ожидать первых заморозков.