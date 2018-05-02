Сегодня планируется заседание СНБО относительно санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планируется ввести расширенные санкции против олигархов и компаний из Российской Федерации. Об этом сообщил УНН информированный источник.
По информации собеседника агентства, по предварительной информации, заседание запланировано на сегодня на 17 часов.
Напомним, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские санкции против РФ, в частности, российских олигархов, будут вынесены на рассмотрение СНБО в ближайшие дни и будут введены.
Минфин США дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом списке санкций оказались несколько десятков человек и 15 компаний.
В МИД России заявили, что РФ не оставит новые санкции США "без жесткого ответа".