Сьогодні планується засідання РНБО щодо санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні заплановане засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому планується запровадити розширені санкції проти олігархів та компаній з Російської Федерації. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.
За інформацією співрозмовника агентства, за попередньою інформацією, засідання заплановане на сьогодні на 17 годину.
Нагадаємо, 10 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що українські санкції проти РФ, зокрема, російських олігархів, будуть винесені на розгляд РНБО найближчими днями і будуть введені.
Мінфін США доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому списку санкцій виявилися кілька десятків людей і 15 компаній.
У МЗС Росії заявили, що РФ не залишить нові санкції США "без жорсткої відповіді".