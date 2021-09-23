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Сегодня ООН - как супергерой на пенсии: Зеленский

Сегодня ООН - как супергерой на пенсии: Зеленский

Киев  •  УНН

 • 23324 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН сравнил организацию с супергероем на пенсии, передает корреспондент УНН.

Цитата

Так, президент напомнил, что сейчас в сторону ООН звучит немало критики.

“Сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром ”, - сказал Зеленский.

“А может ООН несколько вспомнит? Как с 1981 года более 1 млрд людей впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде. Кто объяснил диком мира, что у каждого человека есть права, и их надо защищать? Кто дал первый документ, где они подробно описаны? Кто обеспечивает пищей 90 млн человек в 83краинах мира Благодаря кому исчезла позор под названием апартеида? Чьи голубые шлемы поддерживали и продолжают поддерживать мир в десятках стран? Кто создал ЮНЕСКО, охраняет Ватикан, Версаль, Акрополь, и 1154 объекты уникального наследия мира? Кто создал ЮНИСЕФ, которая в более 190 странах мира защищает детей — важнейшим что у нас есть”, - подчеркнул он.

Детали

Президент подчеркнул: не может быть банальным или устаревшим призыв объединяться ради них.

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