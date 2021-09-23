Сьогодні ООН – як супергерой на пенсії: Зеленський

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Так, президент нагадав, що наразі в бік ООН лунає чимало критики.

“Сьогодні ООН — як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно”, — сказав Зеленський.

“А може ООН дещо згадає? Як з 1981 року більше 1 млрд людей вперше у своєму житті отримали доступ до питної води. Хто пояснив дикому світу, що у кожної людини є права, і що їх треба захищати? Хто дав перший документ, де вони детально описані? Хто забезпечує їжею 90 млн людей у 83країнах світу: Завдяки кому зникла ганьба під назвою апартеїди? Чиї голубі шоломи підтримували і продовжують підтримувати мир у десятках країн? Хто створив ЮНЕСКО, що охороняє Ватикан, Версаль, Акрополь, та 1154 об’єкти унікальної спадщини світу? Хто створив ЮНІСЕФ, яка в понад 190 країнах світу захищає дітей — найважливішим що у нас є”, — наголосив він.

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Президент підкреслив: не може бути банальним або застарілим заклик об’єднуватись заради них.