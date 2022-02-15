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Сегодня ОБСЕ планирует собраться через войска РФ на границе Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Отдельная встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России после того, как Москва не предоставила ответ на запрос Украины в соответствии с Венским документом, состоится, вероятно, 15 февраля. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко во время брифинга, информирует УНН.

Цитата

“Не получив запрашиваемой информации, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа: проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля”, — сказал он.

Детали

Как отметил спикер, в министерстве не могут считать ответом России письмо, которое она распространила в ОБСЕ через несколько часов после предусмотренного Венским документом сроком.

“Во-первых, он не содержит никакой запрашиваемой украинской стороной информации, зато в нем РФ пыталась выдвинуть необоснованные обвинения в адрес Украины. Во-вторых, Россия обозначила это сообщение как не имеющее отношения к процедуре Венского документа”, — подчеркнул Николенко.

В МИД считают, что таким образом Россия пытается уйти от ответа на вопрос о своей военной деятельности вблизи наших границ, перекладывает ответственность за эскалацию на Украине.

Также спикер добавил, что в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания Постоянного Совета и Форума безопасного сотрудничества не только для обсуждения ситуации на границах Украины и временно оккупированных территориях, но и для возможной выработки рекомендаций о дальнейших шагах в отношении России.

Напомним

Россия не ответила на запрос согласно объяснений относительно военного присутствия вблизи границ нашего государства.

Украинские Национальные Новости

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