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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сьогодні ОБСЄ планує зібратись через війська РФ на кордоні України

Сьогодні ОБСЄ планує зібратись через війська РФ на кордоні України

Київ • УНН

 • 30962 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Окрема зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ Росії після того, як Москва не надала відповідь на запит України відповідно до Віденського документа, відбудеться, ймовірно, 15 лютого. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко під час брифінгу, інформує УНН.

Цитата

“Не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа: проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно, 15 лютого”, — сказав він.

Деталі

Як зазначив речник, в міністерстві не можуть вважати відповіддю лист Росії, який вона поширила в ОБСЄ через кілька годин після передбаченого Віденським документом терміном.

“По-перше, він не містить жодної запитуваної українською стороною інформації, натомість у ньому РФ намагалася висунути безпідставні звинувачення на адресу України. По-друге, Росія позначила це повідомлення як таке, яке не має відношення до процедури Віденського документа”, — наголосив Ніколенко.

У МЗС вважають, що у такий спосіб Росія намагається уникнути відповіді на питання про свою військову діяльність поблизу наших кордонів, перекладає відповідальність за ескалацію на Україну.

Також речник додав, що у разі отримування незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок глава МЗС Дмитро Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної Ради і Форуму безпекового співробітництва не лише для обговорення ситуації на кордонах України та тимчасово окупованих територіях, але й для можливого вироблення рекомендацій про подальші кроки щодо Росії.

Нагадаємо 

Росія не відповіла на запит України згідно щодо пояснень військової присутності поблизу кордонів нашої держави.

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