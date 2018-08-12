Сегодня на западе и севере Украины ожидаются дожди

На востоке сухо и без осадков, днем ​​температура воздуха составит 27-30 градусов тепла. В центральной части страны солнечно, днем ​​от 28 до 30 градусов выше нуля. В южном регионе осадков не ожидается, днем ​​от +27 до +31.

Дожди ожидаются на западе страны, где днем ​​температура воздуха будет держаться на уровне от +23 до +26 градусов. В Закарпатской области воздух прогреется до +29. Также, дожди ожидаются на севере, кроме Сумской области, где температура днем ​​- от +27 до +29.

Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в первой половине дня 11-12 августа ожидаются субкомфортных погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.