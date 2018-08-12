Сьогодні на заході і півночі України очікуються дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні, 12 серпня, в Україні жарко та сонячно, крім заходу і півночі, де очікуються дощі з грозами. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє УНН.
На сході сухо і без опадів, вдень температура повітря складатиме 27-30 градусів тепла. У центральній частині країни сонячно, вдень від 28 до 30 градусів вище нуля. У південному регіоні опадів не передбачається, вдень від +27 до +31.
Дощі очікуються на заході країни, де вдень температура повітря триматиметься на рівні від +23 до +26 градусів. У Закарпатській області повітря прогріється до +29. Також, дощі очікуються на півночі України, крім Сумської області, де температура вдень - від +27 до +29.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня 11-12 серпня очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.