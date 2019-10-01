Сегодня на Софийской площади покажут 3D-видеомапинг об истории Китая

"Цель проекта - демонстрация посетителям уникального разнообразного Китая", - говорится в сообщении.

Транслировать видео-проекцию будут каждые 20 минут с 19:00 до 22:00.

На видео можно будет увидеть историю Китая от 500 р. до н. е. - времен шелкового пути - до современных времен. Посетители смогут ознакомиться с важными этапами истории Китая, памятниками, его историческим и культурным наследием, основными достижениями в науке, технике, футуристическими городами, скоростным транспортом, высокими информационными, космическими технологиями и тому подобное.

Мероприятие является одним из ряда, посвященной торжествам по случаю семидесятой годовщины создания Китайской Республики, которые пройдут в Киеве и других городах Украины.

Напомним, в Пекине состоялся военный парад к 70-летию образования КНР.