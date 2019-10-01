Сьогодні на Софійській площі покажуть 3D-відеомапінг про історію Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні на Софійській площі у Києві заплановано демонстрацію 3D-відеомапінгу про китайську культуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Мета проекту – демонстрація відвідувачам унікального різноманітного Китаю", - йдеться у повідомленні.
Транслювати відео-проекції будуть кожні 20 хвилин з 19:00 до 22:00.
На відео можна буде побачити історію Китаю від 500 р. до н. е. – часів шовкового шляху - до сучасних часів. Відвідувачі зможуть ознайомитися з важливими етапами історії Китаю, пам’ятками, його історичною і культурною спадщиною, основними досягненнями в науці, техніці, футуристичними містами, швидкісним транспортом, високими інформаційними, космічними технологіями тощо.
Захід є одним із низки, присвяченої урочистостям із нагоди 70-ої річниці створення Китайської Республіки, які пройдуть у місті Києві та інших містах Україні.
Нагадаємо, у Пекіні відбувся військовий парад до 70-річчя утворення КНР.