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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Сьогодні на Софійській площі покажуть 3D-відеомапінг про історію Китаю

Київ • УНН

 • 15403 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні на Софійській площі у Києві заплановано демонстрацію 3D-відеомапінгу про китайську культуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Сьогодні на Софійській площі покажуть 3D-відеомапінг про історію Китаю

"Мета проекту – демонстрація відвідувачам унікального різноманітного Китаю", - йдеться у повідомленні.

Транслювати відео-проекції будуть кожні 20 хвилин з 19:00 до 22:00.

На відео можна буде побачити історію Китаю від 500 р. до н. е. – часів шовкового шляху - до сучасних часів. Відвідувачі зможуть ознайомитися з важливими етапами історії Китаю, пам’ятками, його історичною і культурною спадщиною, основними досягненнями в науці, техніці, футуристичними містами, швидкісним транспортом, високими інформаційними, космічними технологіями тощо.

Захід є одним із низки, присвяченої урочистостям із нагоди 70-ої річниці створення Китайської Республіки, які пройдуть у місті Києві та інших містах Україні.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся військовий парад до 70-річчя утворення КНР.

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