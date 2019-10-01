У Пекіні завершився військовий парад до 70-річчя утворення КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Пекіні проходять грандіозні святкування, присвячені 70-й річниці Китайської Народної Республіки (КНР), передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
1 жовтня 1949 року, що після перемоги комуністів над військами Чан Кайши в кривавій громадянській війні, голова китайської компартії Мао Цзедун оголосив про створення нової держави.
Центральною подією святкувань став військовий парад в Пекіні, один з найбільш масштабних в сучасній історії, в ньому взяло участь 15 тисяч солдатів. На параді демонструється новітня китайська військова техніка.
Перед початком параду з короткою промовою виступив голова КНР Сі Цзіньпін, який заявив, що для китайської влади “люди будуть на першому місці” і що уряд “буде відповідати сподіванням народу і його прагнення до кращого життя”.
Сі згадав у своїй промові Гонконг, де тривають масові протести проти китайського правління, і пообіцяв підтримувати в цій автономії “довгострокове процвітання”.
“Ми продовжимо працювати з усіма країнами для спільного будівництва суспільства з єдиною долею”, — сказав голова КНР. “Немає сили, яка могла б похитнути підвалини тієї нації. Ніяка сила не може перешкодити китайському народу рухатися вперед”, — заявив Сі Цзіньпін.
Китайське військове керівництво заявляло, що не має наміру в день ювілею грати мускулами, проте центральним мотивом святкувань залишається демонстрація військової потужності.