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У Пекіні завершився військовий парад до 70-річчя утворення КНР

Київ • УНН

 • 14027 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Пекіні проходять грандіозні святкування, присвячені 70-й річниці Китайської Народної Республіки (КНР), передає УНН з посиланням на South China Morning Post.

У Пекіні завершився військовий парад до 70-річчя утворення КНР

1 жовтня 1949 року, що після перемоги комуністів над військами Чан Кайши в кривавій громадянській війні, голова китайської компартії Мао Цзедун оголосив про створення нової держави.

Центральною подією святкувань став військовий парад в Пекіні, один з найбільш масштабних в сучасній історії, в ньому взяло участь 15 тисяч солдатів. На параді демонструється новітня китайська військова техніка.

Перед початком параду з короткою промовою виступив голова КНР Сі Цзіньпін, який заявив, що для китайської влади “люди будуть на першому місці” і що уряд “буде відповідати сподіванням народу і його прагнення до кращого життя”.

Сі згадав у своїй промові Гонконг, де тривають масові протести проти китайського правління, і пообіцяв підтримувати в цій автономії “довгострокове процвітання”.

“Ми продовжимо працювати з усіма країнами для спільного будівництва суспільства з єдиною долею”, — сказав голова КНР. “Немає сили, яка могла б похитнути підвалини тієї нації. Ніяка сила не може перешкодити китайському народу рухатися вперед”, — заявив Сі Цзіньпін.

Китайське військове керівництво заявляло, що не має наміру в день ювілею грати мускулами, проте центральним мотивом святкувань залишається демонстрація військової потужності.

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