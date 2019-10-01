В Пекине завершился военный парад по случаю 70-летия образования КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Пекине проходят грандиозные празднества, посвященные 70-й годовщине Китайской Народной Республики (КНР), передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
1 октября 1949 года, после победы коммунистов над войсками Чан Кайши в кровавой гражданской войне, председатель китайской компартии Мао Цзэдун объявил о создании нового государства.
Центральным событием празднований стал военный парад в Пекине, один из наиболее масштабных в современной истории, в нем приняло участие 15 тысяч солдат. На параде демонстрируется новейшая китайская военная техника.
Перед началом парада с короткой речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин, заявивший, что для китайских властей “люди будут на первом месте” и что правительство “будет соответствовать чаяниям народа и его стремлению к лучшей жизни”.
Си упомянул в своей речи Гонконг, где продолжаются массовые протесты против китайского правления, и пообещал поддерживать в этой автономии “долгосрочное процветание”.
“Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой”, — сказал председатель КНР. “Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед”, — заявил Си Цзиньпин.
Китайское военное руководство заявляло, что не намерено в день юбилея играть мускулами, тем не менее центральным мотивом празднований остается демонстрация военной мощи.