Сегодня на севере и западе Украины дожди

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня, 13 ноября, в Украине температура воздуха в течение дня составит 4-12 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-8 градусов тепла. На западе и в северной части пройдут небольшие дожди, на остальной территории существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.