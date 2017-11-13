Сьогодні на півночі та заході України дощі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні, 13 листопада, в Україні температура повітря протягом дня становитиме 4-12 градусів вище нуля. Вночі очікується 0-8 градусів тепла. На заході та в північній частині пройдуть невеликі дощі, на решті території суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні передбачаються тумани.

У західних областях пройдуть невеликі дощі. Вночі від 1 до 5 градусів тепла, вдень 7-10 градусів тепла.

У північних областях - дощитме. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 6-9 градусів тепла.

У східних областях - переважно без опадів. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 5-9 градусів тепла.

У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 7-11 градусів вище нуля.

У південній частині хмарно. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 8-12 градусів вище нуля.

Вітер в Україні південний, 5-12 метрів за секунду.

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