Сьогодні на півночі та заході України дощі

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні, 13 листопада, в Україні температура повітря протягом дня становитиме 4-12 градусів вище нуля. Вночі очікується 0-8 градусів тепла. На заході та в північній частині пройдуть невеликі дощі, на решті території суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.