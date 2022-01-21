Сегодня на Донбассе сохраняется тишина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. От начала суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
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"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Добавим
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
За прошедшие сутки, 20 января, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений.