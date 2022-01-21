Сьогодні на Донбасі зберігається тиша

Цитата

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 20 січня, на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень.