Сьогодні на Донбасі зберігається тиша
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 20 січня, на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень.