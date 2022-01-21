ООС: бойовики п'ять разів порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Упродовж минулої доби, 20 січня, на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
У бік Опитного збройні формування Росії відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
У напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.
Неподалік Мар'їнки противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Станом на 7:00 21 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо
Російські ЗМІ писали, що на Донбасі у Новогнатівці невідомі озброєні люди зайняли школу. У пресцентрі ООС зазначили, що вони не мають офіційної інформації і припустили, що повідомлення — фейк.