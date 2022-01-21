ООС: боевики пять раз нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За прошедшие сутки, 20 января, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
В сторону Опытного вооруженные формирования России открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.
Неподалеку Марьинки противник обстреливал позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По состоянию на 7:00 21 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним
Российские СМИ писали, что на Донбассе в Новогнатовке неизвестные вооруженные люди заняли школу. В пресс-центре ООС отметили, что у них нет официальной информации и предположили, что сообщение — фейк.