Сегодня на Донбассе получил ранение один украинский военный

"С начала текущих суток имеем одного раненого. Состояние здоровья нашего бойца удовлетворительное, он доставлен в военный госпиталь в Мариуполе", - сказал он.



Мотузяник рассказал, что с полуночи и по состоянию на 09.00 утра зафиксировано четыре прицельных враждебных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.



В частности, по его словам, на Луганском направлении таких провокаций произошло уже две. Около полуночи противник применил гранатометы и стрелковое оружие в сторону защитников Крымского.



Также, отметил он, дважды оккупант нарушил режим тишины у Марьинки и Лебединского соответственно. Обстрелы произошли ночью, около часа. Противник применил гранатометы различных типов и стрелковое оружие, на что получил адекватный ответ со стороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины.



Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 40 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.