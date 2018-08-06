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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25412 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 87026 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120304 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128102 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167227 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152667 просмотра

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Сегодня на Донбассе получил ранение один украинский военный

Сегодня на Донбассе получил ранение один украинский военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В результате боевых действий на Донбассе с полуночи получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток имеем одного раненого. Состояние здоровья нашего бойца удовлетворительное, он доставлен в военный госпиталь в Мариуполе", - сказал он.

Мотузяник рассказал, что с полуночи и по состоянию на 09.00 утра зафиксировано четыре прицельных враждебных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, по его словам, на Луганском направлении таких провокаций произошло уже две. Около полуночи противник применил гранатометы и стрелковое оружие в сторону защитников Крымского.

Также, отметил он, дважды оккупант нарушил режим тишины у Марьинки и Лебединского соответственно. Обстрелы произошли ночью, около часа. Противник применил гранатометы различных типов и стрелковое оружие, на что получил адекватный ответ со стороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 40 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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